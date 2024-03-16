«Вот и всё»: Чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ: Новости СВО, к утру 16 марта 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине

Последние новости СВО к утру 16.03.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 16 марта 2024 года.
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