НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Виктор Онопко: «Месси и Марадона рождены с божьим даром, а у Роналду талант работяги, он больше брал за счет физических данных. Между ними выбираю Лионеля»

Виктор Онопко ставит Лионеля Месси выше Криштиану Роналду . – Вам не грустно, что Роналду и Месси, скорее всего, провели свои последние чемпионаты мира? – Да нет, это реалии жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии