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LentaMsk.RU

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Летом некоторых пенсионеров ждет денежный сюрприз

Этим летом пенсии планируется увеличить в несколько этапов. Повышенные выплаты получат разные категории российских пенсионеров, сообщил в интервью агентству «Прайм» декан факультета права […] The post Летом некоторых пенсионеров ждет денежный сюрприз first appeared on LentaMsk.

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