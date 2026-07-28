Барнаульский "Горэлектротранс" ищет подрядчика для обслуживания НефАЗов за 7,8 млн рублей

Согласно документации, контракт предусматривает обслуживание 41 автобуса до 31 августа 2027 года МУП "Горэлектротранс" Барнаула продолжает искать подрядчика для технического обслуживания автобусов большой вместимости.
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