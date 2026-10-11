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Культуромания

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Продолжается прием работ на конкурс детского рисунка «Нарисуй географа 2.0»

Продолжается прием работ на конкурс детского рисунка «Нарисуй географа 2.0»

Русское географическое общество приглашает юных художников в возрасте от 6 до 16 лет принять участие во втором сезоне конкурса детских рисунков «Нарисуй географа 2.

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