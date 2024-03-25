Ветер до 24 метров в секунду передают в Приангарье на 26-27 марта

Неблагоприятный прогноз погоды от Иркутскгидрометцентра передало управление МЧС. Во вторник, 26 марта, и в среду, 27-го, по области местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-20 м/с, днем 26 марта и ночью 27-го в западных, северо-западных районах – ветер 19-24 м/с.