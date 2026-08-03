Астраханцы могут проголосовать на выборах вдали от дома

Чтобы отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и Думы Астраханской области восьмого созыва, которые пройдут в сентябре, не обязательно находиться дома.
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