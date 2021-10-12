Македонии и Болгарии предложили решать проблемы как Словения и Хорватия

Представитель социал-демократической партии Германии хорват Йосип Юратович 11 октября предложил Евросоюзу переопределить свою политику в регионе Западные Балканы и преодолеть разблокировать вето Болгарии на вступление Северной Македонии в ЕС, сохранив тем самый авторитет Союза.
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