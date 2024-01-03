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Закон и Порядок

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Кто он, революционер года?

Кто он, революционер года?

Кто больше всех тоскует по власти коммунистов? Кто мечтает о классовой революции в России? Кто он, главный революционер  года, в конце концов?  Ни за что не угадаете! Ну разве это не прекрасно? Не буду сюда копировать ранее опубликованный текст про "Революционный фининтерн.

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Комментарии
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Александр Рожков
А автор не знает, почему исчезла Британская Империя, и кто ее погубил? А не в результате ли борьбы СССР, созданного большевиками, против мирового империализма и колониализма и помощи народам колониальных стран в их борьбе, это стало возможным? Да конечно же не знает. Откуда ему, бедолаге,  знать, несчастной жертве перестройки!
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