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В Бразилии телеведущая во время трансляции G20 назвала Байдена бен Ладеном

В Бразилии телеведущая во время трансляции G20 назвала Байдена бен Ладеном

Бразильская телеведущая назвала президента США без Ладеном, после чего рассмеялась в прямом эфире.Курьез произошел во время трансляции протокольных мероприятий участников саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

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