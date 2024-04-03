Новое правительство Португалии приняло присягу

Новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегро приняло присягу. Вечером во вторник правительство Луиша Монтенегро, в составе которого 17 министров, принесло присягу президенту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии