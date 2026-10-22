Коллаж Новороссии На Банковой паника. Удар по соседям: Киев невнятно оправдался. Под шквальным огнём развернулась драма.
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Продолжение "челночной дипломатии", можно было бы ограничится: "Путин поблагодарил Трампа и поинтересовался итогами встречи в Осло".
И какое неуважение Зеленского к результатам визита Уиткоффа в Питер - досрочно улетел из Осло и даже отказался от повторной встречи с ним. Видимо всё понял без подробного разъяснения.