Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Уволить всех»: Якутия отказалась от мигрантов

«Уволить всех»: Якутия отказалась от мигрантов

Работодателям дано три месяца, чтобы заменить «иностранных специалистов» практически во всех ключевых сферах экономики на граждан России Якутия отказалась от трудовых мигрантов практически во всех ключевых сферах экономики.

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Комментарии
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ЛВ
Лариса Воробьева
Какие молодцы! Быстро среагировали. Обезопасить людей от террористов - это самая главная задача органов управления. Ведь едут совсем не те, которые были советскими, а едут русофобы, которых раздражает наш вид, наши порядки, устои.
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