Работодателям дано три месяца, чтобы заменить «иностранных специалистов» практически во всех ключевых сферах экономики на граждан России Якутия отказалась от трудовых мигрантов практически во всех ключевых сферах экономики.
«Уволить всех»: Якутия отказалась от мигрантов
Комментарии
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ЛВ
Лариса Воробьева
Какие молодцы! Быстро среагировали. Обезопасить людей от террористов - это самая главная задача органов управления. Ведь едут совсем не те, которые были советскими, а едут русофобы, которых раздражает наш вид, наши порядки, устои.
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