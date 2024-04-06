«Уволить всех»: Якутия отказалась от мигрантов

ЛВ

Лариса Воробьева

Какие молодцы! Быстро среагировали. Обезопасить людей от террористов - это самая главная задача органов управления. Ведь едут совсем не те, которые были советскими, а едут русофобы, которых раздражает наш вид, наши порядки, устои.