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Закон и Порядок

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Помощь не придёт? Кто и когда предал Палестину

Помощь не придёт? Кто и когда предал Палестину

Наверняка многие из вас, наблюдая за ситуацией в Секторе Газа, задаются вопросом: почему с Израилем ведут борьбу какие-то "пацаны в шлёпанцах", если Арабский мир состоит из многих государств, хорошо вооружённых, нередко весьма богатых и влиятельных? Та же Газа граничит с Египтом, а это страна с населением 107 миллионов человек (для сравнения: в Израиле проживает 9 миллионов, из которых 2 миллиона – израильские арабы).

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