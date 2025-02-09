Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    А каким маршрутом автобуса можно доехать до Лужковского кладбища, или, допустим, до Иоанна Богословского?В Орле могут изме...
  • Татьяна Гусева
    В Орле нужно оборудовать камерами не только ряд перекрёстков. А еще и рядом с каждым мусоросборочным пунктом. Чтобы л...В Орле ряд перекр...
  • Татьяна Гусева
    Звездец всем нам, зависимым от погоды...Орловцев на выход...

Орловцам просубсидируют до 1,5 млн рублей на покупку автолавок

Орловцам просубсидируют до 1,5 млн рублей на покупку автолавок

Региональное правительство утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для организации работы автомагазинов (автолавок) на территории малонасёленных и труднодоступных пунктов Орловской области, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты по реализации социально значимых товаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх