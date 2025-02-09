Орловцам просубсидируют до 1,5 млн рублей на покупку автолавок

Региональное правительство утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для организации работы автомагазинов (автолавок) на территории малонасёленных и труднодоступных пунктов Орловской области, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты по реализации социально значимых товаров.