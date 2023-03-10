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Дадонов набрал 1+1 против «Баффало», став 3-й звездой матча. У него 2+3 в 6 играх за «Даллас»

Дадонов набрал 1+1 против «Баффало», став 3-й звездой матча. У него 2+3 в 6 играх за «Даллас»

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (10:4). В 6 играх за «Старс» после обмена из «Монреаля» на счету россиянина 5 (2+3) баллов.

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