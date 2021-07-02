Шутка ли… Можно ли… Нужно ли… И главное, а дальше то что?..

Любопытно, однакоПолитикаШутка ли… Можно ли… Нужно ли… И главное, а дальше то что?.. Politik.0 Существует на просторах YouTube некая "юмористическая" передача, с незамысловатым названием «Разгоны».Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenРелигиозная рознь - это явление появилось после цветной революции 1991 года. Ксенофобия - тоже.Александр ТурчинГрызунского говнюка пинками обмазанного говном отправить в чистоплотную джоржию ибо неуй тварям деньги зарабатывать в стране которую ненавидишь! А по голове мало дали.Vladimir OsheschkoУдивляюсь тому. что его коллеги-юмористы промолчали. Там что, одни грузины?Леонид АлексеевМожет там и не все грузины,но все педерасты!Которые наверняка с этим черножопым солидарны!MMMiner Markovдо границы и пендаля в жопу...Сергей МайкаВ свой чудесатый МухоОбсранск-Задэ!!! Послужил в "широко шагавшем, засраном мухами" и считаю, что там ему и про русских прощать будут..Ирина ВласоваДрянь паскудная - вышвыреуть из России, с обязательным запретом приближаться к ней до последних дней этого идрака(((Комментировать
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