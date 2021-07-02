Любопытно, однако

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  • Сергей
    <i>Комментарий скрыт</i>Кто не хочет идти...

Шутка ли… Можно ли… Нужно ли… И главное, а дальше то что?..

Шутка ли… Можно ли… Нужно ли… И главное, а дальше то что?..

Politik.0 Существует на просторах YouTube некая "юмористическая" передача, с незамысловатым названием «Разгоны».

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Alex Imen
Религиозная рознь - это явление появилось после цветной революции 1991 года. Ксенофобия - тоже.
Александр Турчин
Грызунского говнюка пинками обмазанного говном отправить в чистоплотную джоржию ибо неуй тварям деньги зарабатывать в стране которую ненавидишь! А по голове мало дали.
Vladimir Osheschko
Удивляюсь тому. что его коллеги-юмористы промолчали. Там что, одни грузины?
Леонид Алексеев
Может там и не все грузины,но все педерасты!Которые наверняка с этим черножопым солидарны!
Miner Markov
до границы и пендаля в жопу...
Сергей Майка
В свой чудесатый МухоОбсранск-Задэ!!! Послужил в "широко шагавшем, засраном мухами" и считаю, что там ему и про русских прощать будут..
Ирина Власова
Дрянь паскудная - вышвыреуть из России, с обязательным запретом приближаться к ней до последних дней этого идрака(((

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