Назван идеальный возраст для начала формирования пенсионных накоплений

Если посмотреть на опыт западных стран, особенно американский, то там люди начинают формировать свои пенсионные планы уже с первой зарплаты, и правильно делают, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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