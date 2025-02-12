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Назван идеальный возраст для начала формирования пенсионных накоплений

Назван идеальный возраст для начала формирования пенсионных накоплений

Если посмотреть на опыт западных стран, особенно американский, то там люди начинают формировать свои пенсионные планы уже с первой зарплаты, и правильно делают, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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