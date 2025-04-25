Тамбовский гарнизонный суд дал генералу Ивану Попову 5 лет.
Попову дали пять лет. На СВО? "Нет вакансий!" А он журналистам: "Спасибо, ребята"
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!! Почему Путин никак не отреагировал на обращение генерала Ивана Попова?!! Не думаю, что виновный человек обращался бы к президенту. Короче, против нашей судебной системы надеяться не на кого... и никаких гарантий и шансов на справедливость НЕТ!!!!!
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11 час.
ВЛ
Виктория Лукина
Подлые генералы таким образом устраняют достойных конкурентов.Вся страна сопереживает Попову.Надеемся,нас услышат.
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Противно все это читать, зная, что Шойгу на свободе.
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10 час.
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