Попову дали пять лет. На СВО? "Нет вакансий!" А он журналистам: "Спасибо, ребята"

Vladimir Lioubimcev

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!! Почему Путин никак не отреагировал на обращение генерала Ивана Попова?!! Не думаю, что виновный человек обращался бы к президенту. Короче, против нашей судебной системы надеяться не на кого... и никаких гарантий и шансов на справедливость НЕТ!!!!!