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Попову дали пять лет. На СВО? "Нет вакансий!" А он журналистам: "Спасибо, ребята"

Попову дали пять лет. На СВО? "Нет вакансий!" А он журналистам: "Спасибо, ребята"

Тамбовский гарнизонный суд дал генералу Ивану Попову 5 лет.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ОЧЕНЬ  ЖАЛЬ!!!  Почему Путин никак не отреагировал на обращение генерала Ивана Попова?!!    Не думаю, что виновный человек обращался бы к президенту.   Короче, против нашей судебной системы надеяться не на кого... и никаких гарантий и шансов на справедливость НЕТ!!!!!
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11 час.
ВЛ
Виктория Лукина
Подлые генералы таким образом устраняют достойных конкурентов.Вся страна сопереживает Попову.Надеемся,нас услышат.
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Противно все это читать, зная, что Шойгу на свободе.
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10 час.
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