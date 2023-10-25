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Белорусский кроссовер BelGee X50 станет еще лучше исходного Geely Coolray, но не сразу

Белорусский кроссовер BelGee X50 станет еще лучше исходного Geely Coolray, но не сразу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками белорусский предприятий рассказал, как будет проходить локализация кроссовера BelGee X50, который пока является лишь переименованным Geely Coolray.

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