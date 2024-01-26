Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open

Global Look Press/Nafoto/Keystone Press Agency Сербский теннисист Новак Джокович проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру во время полуфинального матча турнира Australian Open, проходящего 26 января в Мельбурне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии