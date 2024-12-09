С пятницы началась новая волна усиления доллара

Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник. Индекс доллара DXY этим утром восстановился до 106,2, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник остается ниже 4,15%, зависнув на семинедельном минимуме.