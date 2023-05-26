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Baza: БПЛА сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома» в Белгородской области

Baza: БПЛА сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома» в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома», расположенное в поселке Октябрьский Белгородской области.

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