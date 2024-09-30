Как Шор и Абрамович покупают избирателей в Молдове

Что за интересы имеются в нашем регионе у российско-португало-израильского мультимиллиардера? Недавно президент Майя Санду заявила, что узнала из прессы, что Кремль тратит по 2 млн долларов в месяц на очернение её образа.
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