Команда «МП Моторспорт» сообщила, что российский пилот Александр Смоляр будет выступать в «Формуле-3».
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