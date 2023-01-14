В Бердянске взорвали машину главы районной администрации

Алексей Кичигин не пострадал.Вчера, 13 января, в 19.30 по местному времени в городе Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, который, по счастливой случайности, сам не пострадал.
Алексей Кичигин не пострадал.Вчера, 13 января, в 19.30 по местному времени в городе Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, который, по счастливой случайности, сам не пострадал.
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