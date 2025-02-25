Умные идеи по использованию пространства над радиатором, которые преобразят комнату

Даже такой обычный бытовой предмет как радиатор может стать стильным дополнением интерьера. Один из самых простых и оригинальных способов гармонично вписать радиатор в интерьер любой комнаты — организовать над ним небольшую полочку.
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