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Квартира, дом, дача

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Умные идеи по использованию пространства над радиатором, которые преобразят комнату

Умные идеи по использованию пространства над радиатором, которые преобразят комнату

Даже такой обычный бытовой предмет как радиатор может стать стильным дополнением интерьера. Один из самых простых и оригинальных способов гармонично вписать радиатор в интерьер любой комнаты — организовать над ним небольшую полочку.

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