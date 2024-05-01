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Военные новости ★ спецоперация

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ВС РФ продвинулись под Урожайным, противник потерял контроль над южной частью села

ВС РФ продвинулись под Урожайным, противник потерял контроль над южной частью села

Российские войска планомерно возвращают под свой контроль территории, которые были утрачены летом прошлого года в ходе так называемого «контрнаступа» ВСУ на Времьевском выступе.

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