Aspen Insurance: IPO глобального поставщика услуг в сфере P&C-страхования

https://www.aspen.co/insurance/casualty/environmental/Aspen Insurance Holdings — зарегистрированный на Бермудских островах холдинг, предоставляющий услуги специализированного страхования имущества (P&C) и перестрахования по всему миру.
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