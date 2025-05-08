Концерты матерщинника и кощунника Шнурова требуют отменить в Новосибирске

Три стадионных концерта 29, 30 и 31 мая рассчитывает дать в Новосибирске скандальная группа. Как напомнили защитники традиционных ценностей, группа «Ленинград» известна сквернословием, оскорбляет общественную нравственность, пропагандирует курение и употребление алкоголя.
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