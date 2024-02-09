Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности

Перед Россией сегодня возникли серьезнейшие угрозы безопасности на фоне гибридной агрессии извне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, размещенном на сайте МИД РФ.