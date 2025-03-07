Жёсткий ответ Путина после заявлений Макрона: Эшелоны скорых, оцепление. "Искандер" впервые уничтожил "рассадник" французов в Кривом Роге

Meerflieger

Теперь понятно, почему нынешние школьники тупые... Учителя у них такие. Французы прислали "шестёрок" без права подписи дополнений к договору 1935-го. А кроме них и мелкобриты участвовали, что тебе явно неизвестно, дурашка. Потому как трёхсторонние это переговоры были, а не только с лягушкоедами. Переговоры зашли в тупик в вопросе пропуска Красной армии через территорию Польши. И шли они с весны и до 21 августа 1939, пока не зашли в тупик. А вот этих, на картинке, с говном в голове, ты явно с зеркала перерисовывал. Вылитый ты.