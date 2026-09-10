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Новости Брянска

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В Брянской области ввели выплату молодым семьям при рождении третьего ребёнка

Выплата составит 300 тысяч рублей и более, доступна семьям, где обоим родителям или единственному родителю меньше 36 лет и есть регистрация в регионе.

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