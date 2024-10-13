Трагедия в Ногинске: 11-летняя девочка умерла после употребления электронной сигареты Ольга ВайленкоВ пятницу, 11 октября, в подмосковном Ногинске произошла трагедия, которая шокировала местное сообщество.
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