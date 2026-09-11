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Царьград

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"Краснодар" продлил контракт с защитником Оласой до 2028 года

"Краснодар" продлил контракт с защитником Оласой до 2028 года

Футбольный клуб "Краснодар" подписал новый контракт с уругвайским защитником Лукасом Оласой. 32-летний игрок, завоевавший чемпионский титул вместе с командой в сезоне-2024/25, останется в клубе до лета 2028 года, проведя 104 матча.

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