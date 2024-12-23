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Маск возмутился тем, что американцы тратят большие средства на оборону Европы

Маск возмутился тем, что американцы тратят большие средства на оборону Европы

Предприниматель Илон Маск возмутился тем, что американские граждане в условиях дефицита бюджета Соединенных Штатов и роста их государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках Североатлантического альянса.

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