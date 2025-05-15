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Жалоба Крида на Мизулину отклонена: "Скамера" нет в русском языке

Жалоба Крида на Мизулину отклонена: "Скамера" нет в русском языке

Суд отклонил иск певца Егора Крида к Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным скамером страны".Певец Булаткин, известный под псевдонимом Егор Крид не смог добиться удовлетворения своего иска против Екатерины Мизулиной.

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