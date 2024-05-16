Nature: Лето-2023 было самым жарким за последние 2000 лет

Используя информацию о климате, полученную из годичных колец на деревьях, ученые-дендрохронологи из Кембриджского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце доказали, что лето 2023 года даже с учетом естественных колебаний климата стало самым жарким летом со времен расцвета Римской империи.