Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Зезвонит хозяину из Польши Туску:"Шеф Харьков уходит,что делать?" Шеф Туск:"Инвалидов,калек ,детей в бой!"Зеленский созвони...
  • Eduard
    Этот квартальный дурачек все в футболке сидит.Вот уж действительно Клоун!Зеленский созвони...
  • Eduard
    А нельзя шею Санду раньше свернуть?Эт от иуда как и Зеленский,её румынские цыгане подкупили!В Молдавии выборы...

Nature: Лето-2023 было самым жарким за последние 2000 лет

Nature: Лето-2023 было самым жарким за последние 2000 лет

Используя информацию о климате, полученную из годичных колец на деревьях, ученые-дендрохронологи из Кембриджского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце доказали, что лето 2023 года даже с учетом естественных колебаний климата стало самым жарким летом со времен расцвета Римской империи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх