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Царьград

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Депутат Чаплин объяснил, как жильцы могут снизить шум лифта

Депутат Чаплин объяснил, как жильцы могут снизить шум лифта

Депутат Никита Чаплин рассказал, как жильцы могут добиться снижения шума от лифта и вентиляции в многоквартирных домах.

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