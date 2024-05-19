Причина и следствие Показательная деградация МЧС, что связано с бюрократизацией, вытеснением настоящих профессионалов своего дела и заменой их на «эффективных» менеджеров, которые умеют играть лишь в оптимизацию и распределение денежных потоков.
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