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Обрушившийся на Москву циклон сняли из космоса

Обрушившийся на Москву циклон сняли из космоса

Роскосмос опубликовал космический снимок обрушившегося на Москву циклона Обрушившийся на Москву циклон сняли из космоса, снимок с космического аппарата «Электро-Л» опубликовал Роскосмос в Telegram-канале.

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