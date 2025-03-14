Роскосмос опубликовал космический снимок обрушившегося на Москву циклона Обрушившийся на Москву циклон сняли из космоса, снимок с космического аппарата «Электро-Л» опубликовал Роскосмос в Telegram-канале.
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