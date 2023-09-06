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Как русские снова все испортили. Или, кто опять спасает весь мир? (вовсе не Америка!)

Как русские снова все испортили. Или, кто опять спасает весь мир? (вовсе не Америка!)

С кем или с чем мы сегодня боремся в глобальном смысле? Это не просто корпорация Сорос и К. - Это модель, мира в которой есть только рабы и Соросы.

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