Путин заявил о готовности РФ развивать систему неделимой безопасности с партнерами

Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности вместе с зарубежными партнерами. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил президент страны Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия международного военно-технического форума «Армия-2024».
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