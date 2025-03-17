Grok научится создавать видео: xAI поглотила разработчика ИИ-генератора видео Ho...

Grok научится создавать видео: xAI поглотила разработчика ИИ-генератора видео HotshotПринадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску (Elon Musk) компания xAI стала владельцем стартапа Hotshot, который работает над созданием инструментов на базе искусственного интеллекта, предназначенных для генерации видео.
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