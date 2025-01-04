2024: мобократия на марше, есть ли средство от дурманящего «веселья» на пути в пропасть?

В начале 2000-х годов флешмоб представлялся неким постмодернистским феноменом, как правило, в позитивном контексте, а распространение мобильной связи и интернет давало возможность создавать спонтанные сообщества, которые погружались в эту культуру флешмобов.
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