Врач Свиридов предположил, что певцу Панайотову сделали липосакцию овала лица

Известный певец Александр Панайотов открыто говорит о стремлении улучшать свою внешность. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Сергей Свиридов предположил, что к изменениям артиста могут быть причастны и его коллеги.
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