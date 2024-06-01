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Царьград

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В Кузбассе поменяется расписание поездов из-за ремонта пути

В Кузбассе поменяется расписание поездов из-за ремонта пути

Ряд пригородных поездов в Кемеровской области поменяет свое расписание с 3 по 20 июня в связи с ремонтом пути.

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