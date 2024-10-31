Капитальный ремонт дороги по улице Советской в Холмске подходит к концу. По словам главы муниципалитета Дмитрия Любчинова, на данном этапе все работы по асфальтированию и нанесению дорожной разметки уже завершены.
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