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Регионы России

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Капитальный ремонт дороги по улице Советской в Холмске подходит к концу

Капитальный ремонт дороги по улице Советской в Холмске подходит к концу

Капитальный ремонт дороги по улице Советской в Холмске подходит к концу. По словам главы муниципалитета Дмитрия Любчинова, на данном этапе все работы по асфальтированию и нанесению дорожной разметки уже завершены.

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