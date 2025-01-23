В первой школе Салехарда прошла лекция Регионального общества «Знание»

Школьникам рассказали о звании, присвоенном Президентом РФ ямальской столице 15 января, и о том, какой вклад внесли салехардцы в военные годы, какими заслугами они приблизили Победу в Великой Отечественной войне.
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