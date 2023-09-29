Марочко: у ВСУ возникли проблемы с поставками боеприпасов и провизии

Российские войска уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области, осложнив ВСУ поставки боеприпасов и медикаментов, сообщил 29 сентября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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